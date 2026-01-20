Colombo Americano Cartagena: 65 años transformando vidas a través del inglés y la cultura

A lo largo de estas seis décadas y media, el Centro Colombo Americano de Cartagena ha mantenido una excelencia académica constante, respaldada por docentes nativos y extranjeros altamente cualificados, metodologías alineadas con estándares internacionales y una propuesta educativa que responde a las exigencias del mundo actual.

En su rol como centro binacional, la estrecha relación con la Embajada de los Estados Unidos ha fortalecido el intercambio educativo y cultural, promoviendo el aprendizaje del idioma inglés como una herramienta de conexión entre culturas. Este compromiso se refleja en iniciativas académicas y culturales de alto impacto, como el American Colombo Song Festival, así como en celebraciones y experiencias comunitarias que fortalecen el sentido de pertenencia y los valores compartidos.

El impacto institucional también se evidencia en su compromiso social. A través de programas como las becas Martin Luther King, Access y otros proyectos comunitarios, el Centro Colombo Americano ha llegado a poblaciones vulnerables, brindando oportunidades reales y contribuyendo al cierre de brechas educativas en la ciudad.

Gracias al relacionamiento estratégico con empresas, fundaciones y aliados locales y regionales, la institución continúa formando a niños, jóvenes y adultos, posicionando el inglés como un motor de desarrollo personal, académico y profesional.

El crecimiento del Centro Colombo Americano de Cartagena se refleja igualmente en su infraestructura y expansión territorial, con sedes que amplían su alcance y fortalecen su impacto: sede Centro, sede Turbaco y sede Gran Manzana, espacios que acercan el aprendizaje a más sectores de la ciudad y la región.

En el marco de la celebración de sus 65 años, la institución continúa evolucionando y suma como valor agregado nuevos programas técnicos laborales de corta duración, diseñados para complementar la formación en inglés y facilitar una conexión más rápida y efectiva con el mundo laboral, en respuesta a las dinámicas actuales del empleo.

Celebrar 65 años es celebrar miles de historias, alianzas sólidas y un compromiso que se renueva con Cartagena y su gente.

El Centro Colombo Americano de Cartagena avanza con la misma convicción: la educación transforma, une culturas y abre puertas al mundo.