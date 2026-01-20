Cartagena de Indias inicia nutrida agenda de promoción turística en 2026

La Corporación de Turismo Cartagena de Indias (Corpoturismo) ha puesto en marcha su hoja de ruta promocional más ambiciosa de los últimos años. Con el objetivo de mantener las cifras históricas de visitantes y abrir nuevas oportunidades de negocio para los empresarios locales, la ciudad desplegará su oferta en los escenarios turísticos más importantes del planeta.

La agenda de promoción 2026 está diseñada para impactar estratégicamente cada mercado emisor, asegurando presencia en Europa, Norteamérica y Latinoamérica a través de un calendario robusto:

Primer trimestre: Impacto en Europa y fortalecimiento de la conectividad

El año inicia con fuerza en la Feria Internacional de Turismo - FITUR (Madrid, 21-25 de enero), la puerta de entrada al mercado europeo y cita obligada para el turismo iberoamericano. Seguidamente, Cartagena reafirmará su soberanía local en la Vitrina Turística ANATO (Bogotá, 25-27 de febrero), el evento turístico comercial más importante de Colombia.

Marzo será un mes decisivo para la conectividad y el mercado alemán con la participación simultánea en ITB Berlín (3-5 de marzo), la feria líder de la industria turística mundial, y Routes Americas (Río de Janeiro, 3-5 de marzo), escenario clave para negociar nuevas rutas aéreas. Además, se reforzará la presencia en Brasil con la WTM Latin America (Sao Paulo, 14-16 de marzo).

Segundo trimestre: Cruceros y nichos de lujo

La ciudad ratificará su potencial portuario en el Seatrade Cruise Global (Miami, 13-16 de abril), el evento más grande del mundo para la industria de cruceros. En mayo, la estrategia se volcará hacia el segmento de bodas con CASAR (Sao Paulo, 23-26 de mayo), posicionando a Cartagena como el destino de romance predilecto para los brasileños.

Segundo semestre: diversificación y mercados lejanos

La promoción continuará en julio con la Expo Media Maratón en Ciudad de México, atrayendo al turismo deportivo. Septiembre marcará el regreso a Europa con IFTM Top Resa (París, 15-17 de septiembre) para cautivar al mercado francés, seguido de la Feria Internacional de Turismo - FIT (Buenos Aires, 26-29 de septiembre), vital para el Cono Sur.

Octubre fortalecerá lazos nacionales en Colombia Travel Expo (Medellín, 1-3 de octubre) y abrirá puertas en Italia con TTG Rimini (14-16 de octubre). Finalmente, el año cerrará con una apuesta fuerte por nichos especializados en Estados Unidos: DEMA Show (Nueva Orleans, 3-6 de noviembre), la feria de buceo y deportes acuáticos más importante del mundo, y la conferencia de la USTOA (San Francisco, 30 de noviembre - 4 de diciembre) para conectar con los grandes turoperadores norteamericanos.

Un plan de impacto global

Esta hoja de ruta no es solo un listado de eventos, sino una estrategia de captación de viajeros de alto valor.

Al respecto, Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo, destacó la importancia de esta planeación:

“Este 2026 salimos al mundo con una agenda sin precedentes que suma un total de 16 grandes espacios de promoción, de los cuales 14 son internacionales y 2 nacionales. Nuestra meta es clara: mantener la tendencia de crecimiento y superar los 3.5 millones de visitantes, impactando mercados tradicionales y abriendo nuevas puertas.

Es por ello que, además de reafirmar nuestra preferencia en lugares consolidados, este año incursionamos por primera vez o retomamos con fuerza escenarios de nicho muy específicos como el DEMA Show en Estados Unidos, para atraer más oportunidades con deportes acuáticos en nuestro mar y nuestros arrecifes. Así mismo, volvemos CASAR en Brasil, para impulsarnos como destino de romance en ese mercado potencial. Con esta agenda propiciamos desestacionalizar la demanda y promovemos que los beneficios del turismo lleguen a toda la cadena de valor todo el año".