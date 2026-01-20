Calle de los Niños en La Candelaria alcanza el 85 % y ya conecta con la avenida Pedro Romero

La transformación vial en los barrios continúa avanzando con hechos concretos en el gobierno del alcalde Dumek Turbay Paz. En La Candelaria, la Calle de los Niños ya alcanza un 85 % de avance físico general y en las últimas horas se realizó el empalme directo con la avenida Pedro Romero, uno de las arterias viales más importantes para la movilidad de este sector de Cartagena.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este avance convierte a la Calle de los Niños en un nuevo eje de conexión estratégica. La vía parte desde su unión con la Vía Perimetral y se proyecta como un acceso alterno y funcional hacia la avenida Pedro Romero, permitiendo enlazar dos rutas centrales que históricamente no contaban con suficientes conexiones viales, mejorando tiempos de desplazamiento y descongestionando el tráfico de la zona.

La obra contempla una intervención total de 816 metros lineales, de los cuales ya se han ejecutado los tramos principales que suman más del 90 por ciento de la vía. Actualmente, los trabajos se concentran en la construcción de andenes, bocacalles y en el tramo pendiente comprendido entre el sector conocido como la “Esquina caliente” y la Vía Perimetral, lo que permitirá completar el circuito vial y garantizar condiciones integrales de movilidad y seguridad para peatones y conductores.

Para los habitantes de La Candelaria, este proyecto representa el fin de años de dificultades por el mal estado de la vía, el polvo, el barro en temporada de lluvias y las limitaciones para el acceso a sus viviendas. Hoy, la obra avanza hacia su recta final devolviéndole dignidad y conectividad al sector.

Más obras en La Candelaria

De manera paralela, el programa Vías para la Felicidad también ejecuta en este barrio la intervención de la calle 32C, entre la carrera 35 y el puente Caño San Pablo, una obra que registra un avance superior al 70 %, fortaleciendo la malla vial interna y complementando la recuperación integral del sector.

Con estos frentes de obra, la Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Secretaría de Infraestructura Distrital, ratifica su compromiso de seguir transformando los barrios desde las calles, cumpliendo promesas históricas y consolidando una ciudad más conectada, segura y equitativa para sus habitantes.