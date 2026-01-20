Ataque armado deja una mujer muerta y un hombre gravemente herido en zona rural de Algeciras, Huila

Un nuevo hecho violento se registró en zona rural del municipio de Algeciras, Huila. De acuerdo con información oficial, hacia las 8:30 de la noche una pareja fue interceptada por dos hombres encapuchados cuando se desplazaba por la vía que comunica el casco urbano con la vereda Las Morras.

Según las autoridades, los atacantes abrieron fuego de manera indiscriminada. En el lugar murió Edna Caterine Real Bastidas, oriunda de Santana Ramos, Caquetá, mientras que su compañero sentimental, Didier Andrés Cardozo, resultó gravemente herido.

Vecinos del sector auxiliaron a la pareja y trasladaron al herido hasta el hospital municipal de Algeciras, donde recibió atención inicial. Debido a la gravedad de una herida en el tórax, fue remitido posteriormente al Hospital Universitario de Neiva, donde permanece bajo pronóstico reservado.

La Policía Nacional indicó que tuvo conocimiento del caso tras el ingreso de las dos personas al centro asistencial. Los hechos se habrían presentado en el sector conocido como vía a Las Morras, vereda Alto de Satías, a unos 25 minutos del casco urbano. De manera preliminar, el lesionado manifestó que se dirigían a una celebración cuando fueron atacados.

En articulación con la Fiscalía General de la Nación, las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como para identificar y capturar a los responsables. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información de manera confidencial a través de la línea 123.