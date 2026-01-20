ANI garantiza la operación y mantenimiento del Parque Lineal de Crespo en Cartagena

En el marco de estas actuaciones, el pasado 16 de enero de 2026 se suscribió el Acta de Fijación de Precios Unitarios a la concesión Ruta Costera (Cartagena - Barranquilla) mediante la cual se dio inicio formal a la operación y mantenimiento integral del parque, permitiendo la continuidad de las labores necesarias para su preservación mientras se avanza en la definición institucional sobre su administración definitiva.

A partir de la firma de esta acta, se pusieron en marcha diversas actividades orientadas a garantizar condiciones óptimas de uso, seguridad y salubridad para la comunidad. Entre las principales labores ejecutadas se destacan la recolección y disposición de residuos sólidos, la limpieza de zonas duras y áreas verdes, las podas, rocería y manejo de vegetación, así como la aplicación de herbicidas, insecticidas y fertilizantes para el adecuado mantenimiento ambiental del parque.

De manera complementaria, se vienen desarrollando trabajos de mantenimiento de senderos peatonales, áreas en gravillay grama sintética, operación y mantenimiento de los baños públicos, mantenimiento de luminarias y mástiles de iluminación, conservación del mobiliario urbano y la señalización, además de la prestación del servicio de vigilancia privada y el suministro de los servicios públicos necesarios para garantizar la operación continua del espacio.

Estas acciones hacen parte de un esfuerzo institucional orientado a preservar la infraestructura existente, mitigar su deterioro progresivo y garantizar que el Parque Lineal de Crespo continúe cumpliendo su función social, ambiental y urbana, en beneficio de los habitantes del sectory de quienes visitan este emblemático espaciode la ciudad, mientras se adelantanlas gestiones interinstitucionales para su entregay administración definitiva al Distrito de Cartagena.