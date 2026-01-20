Alcalde de Cartagena Dumek Turbay propone parqueadero subterráneo en Chambacú

Nuevo Chambacú: Alcaldía de Mayor de Cartagena construirá un tercer carril en la carrera 14 de Torices

La noticia en Cartagena tiene que ver con la propuesta que hizo el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, a través de su cuenta de X, sobre la construcción de un parqueadero subterráneo de hasta tres niveles en el sector de Chambacú para solucionar el gran problema de estacionamiento que tiene el Centro Histórico de la ciudad.

Las reacciones no se hicieron esperar y hasta el mismo Presidente Gustavo Petro dio su punto de vista criticando la propuesta, sugiriendo que este tipo de iniciativas deben analizarse por encima de otras prioridades que tiene Cartagena.

Ante los cuestionamientos, el mandatario local respondió con nuevos trinos, defendiendo la propuesta y recalco que se trata de una solución para mejorar la movilidad y la falta de estacionamiento en la ciudad amurallada.

Recordemos que hoy en Chambacú se adelanta la construcción de un complejo deportivo, pero aún quedan zonas sin intervenir donde se podría llevar a cabo este proyecto de parqueadero masivo.