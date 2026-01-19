Yolanda Gonzales Puente asume como nueva gerente de Veolia en Cartagena

Yolanda González Puente es la nueva gerente general de Veolia Aseo Cartagena. Es economista, con especialización en gerencia de mercadeo, y cuenta con más de 26 años de experiencia en el sector de servicios públicos.

Desde su nuevo rol, liderará el fortalecimiento y posicionamiento de la compañía, impulsando su crecimiento y consolidándola como una de las mejores en el sector.

“Vamos a hacer un rediseño en las rutas de recolección y transporte, también vamos a hacer unos incrementos en el tema del barrido. El año pasado se empezó a implantar un tema de poda de árboles, lo que nos ha permitido, digamos, ir incrementando las acciones que tienen como propósito mejorar la prestación del servicio”, dijo González Puente.

Añadió que tiene grandes retos: “Tenemos un reto grande con el tema de comunicación, socialización de concientización, y por eso necesitamos el apoyo de los medios de comunicación”.

La gerente también hizo énfasis en la transformación ecológica como un tema que debe desarrollarse en todos los lugares del planeta y debe involucrar a todos los niveles de la sociedad, autoridades, empresas y personas.