¿Vuelos sin GPS en Colombia? Estas son las afectaciones por acciones militares de EE.UU. en Pacífico

Adriana Ocampo, ingeniera industrial colombiana de la Universidad de Missouri, se refiere a la alerta aérea que emitió Estados Unidos por actividades militares en el Pacífico colombiano y Centroamérica.

¿Qué quiere decir la alerta de EE.UU.?

Explicó que la Administración Federal de Aviación (FAA) emitió dos avisos NOTAM, que son para aviadores, donde advierten de una situación potencialmente peligrosa en el espacio aéreo sobre el océano Pacífico frente a Colombia y Centro América.

La alerta menciona específicamente dos cosas:

Actividades militares en la zona

Interferencia en el sistema GPS de los aviones para la navegación, afectando a los vuelos en todas las altitudes.

Mencionó también que Colombia tiene dos regiones de información de vuelo: Barranquilla y Bogotá, siendo la de la capital la que se ve afectada por esta situación, pues incluye una gran porción del espacio aéreo sobre el océano Pacífico.

Implicaciones para Colombia

Vuelos internacionales que cruzan el océano Pacífico hacia Colombia pueden necesitar una ruta alterna.

Operaciones hacia aeropuertos del Pacífico colombiano requerirán precauciones adicionales.

Vuelos nacionales que crucen hacia la Costa Pacífica deben estar preparados para una navegación con GPS.

“La Aerocivil está al tanto. Ya se está manejando y hay una coordinación nacional normal cuando hay una operación militar”, dijo.

¿Cuáles son los riesgos en las operaciones aéreas en Colombia?

“El riesgo más grave en realidad no es el tecnológico, sino que es tener estas aeronaves militares invisibles al radar civil y que los aviones comerciales tendrán que volar sin GPS, esto requiere procedimientos adicionales de precaución. Afecta principalmente la eficiencia, pero no la seguridad absoluta de sus vuelos”, sostuvo.

