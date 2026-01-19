VEJA presentó en Cartagena su primera línea de sandalias fabricadas con materiales orgánicos

En el marco de su estrategia de distribución en Colombia, la marca VEJA presentó en la tienda Malva, ubicada en el centro comercial La Serrezuela de Cartagena, su modelo Etna. Se trata de la primera incursión de la firma en el segmento de sandalias, una pieza que mantiene la línea técnica de la casa basada en la trazabilidad de insumos y el aprovechamiento de recursos de economías locales en Sudamérica.

El calzado ha sido diseñado para adaptarse a las condiciones térmicas del Caribe, priorizando la transpirabilidad. La composición de la suela destaca por el uso de un 40% de caucho silvestre del Amazonas y un 10% de caucho reciclado. Asimismo, la plantilla incorpora E.V.A. extraído de la caña de azúcar, buscando disminuir el uso de derivados del petróleo en la fabricación de componentes elásticos.

Composición y origen de los materiales

El modelo se apoya en procesos de producción que permiten seguir el rastro de la materia prima:

Insumos de origen animal: Las correas utilizan cuero y gamuza provenientes de granjas con certificación ambiental en Rio Grande do Sul, Brasil.

El curtido se realiza bajo protocolos que restringen el uso de metales pesados y químicos de alto impacto, enfocándose en la seguridad del usuario.

La estructura incluye cierres de contacto y costuras de refuerzo para el tránsito en entornos urbanos y exteriores.

La elección de Cartagena para este lanzamiento obedece a la necesidad de calzado funcional en climas de alta temperatura. La línea, que llega en una paleta de cinco colores que van desde tonos oliva hasta amarillo, ya se integra a la oferta local como una alternativa técnica y de menor impacto ambiental en el mercado de la moda.