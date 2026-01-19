Tragedia en Policarpa: un joven muerto deja nuevo accidente de tránsito en el sur de Cartagena

La racha de accidentes mortales no da tregua en Cartagena durante las primeras semanas del 2026. El hecho más reciente se registró hacia las 4:00 de la tarde de este domingo, en una de las vías principales del barrio Policarpa, donde un joven perdió la vida en circunstancias que han generado dolor y confusión entre los habitantes del sector.

Testigos relataron una escena desgarradora: el cuerpo de la víctima yacía sobre el pavimento junto a una bolsa plástica azul, lo que hace presumir que se encontraba realizando compras o mandados en el momento del siniestro. A pocos metros se encontraba una motocicleta y un hombre, quien portaba su casco y clamaba ayuda desesperadamente, siendo aparentemente el conductor del vehículo y acompañante de la víctima.

Aunque el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) no ha entregado un reporte oficial, en el lugar surgieron dos versiones: Algunos ciudadanos aseguran que el joven viajaba como parrillero y, al caer de la moto, sufrió un golpe contundente en la cabeza que le causó la muerte instantánea.

Mientras que otros testigos indican que, tras caer del vehículo de dos ruedas, un carro que pasaba por la zona le pasó por encima y huyó del lugar sin prestar auxilio.

Con este nuevo caso, la cifra de víctimas fatales por accidentes de tránsito en Cartagena asciende a nueve personas en menos de 20 días del mes de enero. La mayoría de estos siniestros han involucrado motocicletas, exceso de velocidad e imprudencias viales.

El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Legal para su identificación oficial, mientras las autoridades revisan cámaras de seguridad de la zona para determinar si hubo otro vehículo implicado en la tragedia.