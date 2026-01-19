SENA fortalece las economías campesinas con inversión de 38 mil millones para formación técnica

El SENA, a través de la Dirección del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y el Grupo de Gestión para la Productividad y la Competitividad, avanza en la implementación de los mecanismos de Formación Continua Especial Campesina y Formación Continua Especial Popular, orientados a ampliar el acceso a la formación y a potenciar las capacidades de las comunidades en sus propios contextos.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Durante el 2024, mediante la convocatoria del programa de Formación Especializada para la Economía Campesina, se cofinanciaron 86 proyectos de organizaciones campesinas, beneficiando a 11.657 campesinos y campesinas, con una inversión de $30.645 millones.

Adicionalmente, se formaron 12.767 personas en temáticas como agricultura sostenible, comercialización rural, asociatividad y gestión de unidades productivas, fortaleciendo las economías locales y el trabajo colectivo.

Para el 2025, la Formación Especializada para la Economía Campesina, a través del mecanismo de Formación Continua Especial Campesina, cuenta con un presupuesto de inversión de $38.000 millones, destinados al fortalecimiento de capacidades laborales en áreas estratégicas como construcción de placa huella, mejoramiento de vivienda campesina, agricultura ecológica básica e implementación de labores pecuarias, con énfasis en la crianza de gallinas.

A la fecha, más de 13.000 campesinos y campesinas han sido formados en estos programas, que buscan responder a necesidades estructurales como la infraestructura vial, el acceso al agua potable y el bienestar colectivo en los territorios rurales.

Estas acciones de formación se desarrollan en 83 centros de formación del SENA a nivel nacional y se apoyan en el Banco Campesino Instructor, una estrategia que reconoce a campesinos y campesinas como formadores, a partir de sus conocimientos, prácticas productivas, saberes culturales, liderazgos comunitarios y experiencia en la economía campesina.

Este enfoque permite que la formación se construya desde el territorio, aprovechando la cercanía, la confianza y el conocimiento propio de las comunidades. En este sentido, a través de la estrategia CampeSENA, el SENA implementa la metodología “Campesina a Campesino y Campesino a Campesina”, con la cual se han formado 200 instructores y capacitado 5.040 campesinos y campesinas a nivel nacional, fortaleciendo los procesos de aprendizaje horizontal y la apropiación social del conocimiento.

De manera complementaria, la Formación Continua Especial Popular impulsa espacios de aprendizaje orientados a reconocer y potenciar los saberes de los actores de la Economía Popular. Actualmente, este mecanismo ejecuta acciones de formación en contextualización del turismo comunitario, cuidado básico a personas mayores, elaboración de muebles listos para armar y técnicas de maquillaje social, con cobertura nacional y enfoque en la dinamización de las economías locales.

Este avance refleja el compromiso del SENA con una formación pertinente, inclusiva y transformadora, que fortalece el tejido social, mejora la calidad de vida de las comunidades campesinas y populares y aporta al desarrollo territorial sostenible del país.

De cara al 2026, el SENA continuará fortaleciendo las economías campesinas y populares del país, consolidando estos mecanismos de formación como una herramienta clave para el desarrollo territorial. La Entidad proyecta ampliar la cobertura de las acciones formativas, fortalecer el Banco Campesino Instructor y profundizar la implementación de metodologías basadas en el aprendizaje comunitario, con el propósito de responder a las necesidades productivas, sociales y económicas de las comunidades, promover la autonomía territorial y aportar a la sostenibilidad de los territorios rurales y urbanos.