Secretario de Movilidad de Ibagué tildó de “canallas” a promotores de protesta por aumento de pasaje

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el secretario de Movilidad de Ibagué, Ricardo Fabián Rodríguez, le respondió a las asociaciones y sindicatos que están agitando una posible protesta contra el aumento de $400 del pasaje de buseta en la ciudad.

“Acá no se tomaron decisiones de manera arbitraría o apresurada o políticas, aquí las decisiones son técnicas, están soportadas en un estudio que se realiza en el marco de una resolución que impone el Ministerio de Transporte, no estamos hablando que el ejercicio de negociar, cada uno de los aspectos se evalúan y hacen parte de ese pasaje que paga el usuario”, dijo Ricardo Fabián Rodríguez.

El funcionario aseguró que cada uno de los valores que hacen parte de una fórmula que involucra los costos de operación, por lo que los incrementos en la canasta del transporte se ven aplicados.

“No es como algunas personas que dicen que el aumento siempre va atado al IPC del año anterior, cuando todos sabemos que los bienes y servicios, los costos de producción como cuando sube la harina, sube el pan, ese ejercicio de tener el conocimiento de cada uno de los componentes de la tarifa, nos da la tranquilidad de decirle a la ciudadanía que la decisión tomada está en el marco de la técnica y no de la improvisación”, resaltó.

Le dicen mentiras a la ciudad: secretario de Movilidad

Entre los impactos en la tarifa está el aumento del combustible, el salario mínimo, lubricantes, llantas entre otros “Le está diciendo mentiras a la ciudad porque en comparación con otras regiones Ibagué tiene la segunda tarifa más económica del país, Barranquilla incrementó $400 y Bogotá $350, con un elemento especial y es que son tarifas subsidiadas, es decir que eso incrementos aparejados con otros que subsidia el distrito, acá no tenemos fondo que subsidie al tarifa”.

Por otra, el funcionario dijo que se espera que en el 2026 Ibagué tenga un fondo de estabilización tarifario, “Es canalla que tomen un tema de estos social como un tema de interés político y particular, los hemos detectado de esa manera, las explicaciones no son técnicas y son para mover masas, más en una etapa electoral como nos encontramos”.

¿Qué va a suceder con la calidad del servicio en el transporte público de Ibagué?

Finalmente, Ricardo Fabián Rodríguez, manifestó sobre este aspecto que se trabajará para que la tarifa pagada corresponda también al servicio prestado por parte de las empresas que tienen el transporte. Además, que no se bajará la tarifa porque no se puede desfinanciar el sistema porque a futuro no se podrá prestar el servicio.