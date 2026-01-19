Revocatorias de alcaldes en el Huila avanzan contra el tiempo y dependen de firmas

Una vez la Registraduría Nacional emita los formularios, el comité promotor tendrá hasta seis meses para recolectar las firmas requeridas.

Las solicitudes de revocatoria de mandato contra alcaldes del Huila avanzan bajo estrictos términos legales y dependen, principalmente, de la recolección de firmas y de los conceptos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Así lo explicó en Caracol Radio Neiva Deyanira Córdoba, delegada del Registrador Nacional.

Los trámites firmes corresponden a los alcaldes de Villavieja, Yordan Pacheco, y de Aipe, Luis Ángel Ramírez. En el caso del municipio de Hobo, el proceso contra el alcalde Jhon Alber Mora permanece en suspenso, a la espera de un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral.

Córdoba indicó que, una vez la Registraduría Nacional emita los formularios, el comité promotor tendrá hasta seis meses para recolectar las firmas requeridas. Posteriormente, estas deben ser entregadas a la Registraduría, que las remitirá a la Dirección de Censo Electoral para su revisión, un proceso que puede tardar hasta 45 días.

Si se cumple con el número de apoyos exigidos y el comité rinde cuentas de los gastos de la recolección ante el CNE, la Registraduría expedirá una resolución definiendo si el proceso cumple con los requisitos legales y constitucionales para continuar. Los tiempos finales, aclaró la funcionaria, dependen de la organización y gestión de cada comité promotor.