Registraduría advierte que en el Tolima hay 11.000 documentos de identidad pendientes por reclamar

Tolima

Un total de 11.032 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría Nacional en el departamento del Tolima no se han acercado a reclamar su documento.

De los documentos pendientes por reclamar, 7.349 son cédulas de ciudadanía y 3.683 tarjetas de identidad. Para reclamarlos, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes, de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, en jornada continua.

Las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega. Para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos años.

Las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conlleva el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad.

“La Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y, en el caso de la cédula de ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto”, manifestó César Bocanegra, delegado de la Registraduría en el Tolima.