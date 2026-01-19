Pagué a tiempo y ahorre: Datt ofrece hasta 15% de descuento en derechos de tránsito 2026

La Alcaldía de Cartagena, a través del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), anunció el lanzamiento de la campaña “Muévete al Día”, una iniciativa que busca incentivar el cumplimiento oportuno de los derechos de tránsito mediante beneficios por pronto pago para la vigencia 2026.

De acuerdo con lo establecido en la Resolución 0017, el Distrito definió los descuentos que podrán aplicarse hasta el próximo 30 de junio de 2026. Este beneficio será efectivo para todos los vehículos matriculados en Cartagena cuya carpeta vehicular sea administrada por el DATT así:

* Desde el 15 de enero y hasta el 28 de febrero de 2026:

Los ciudadanos que cancelen dentro de este periodo la vigencia 2026 de los derechos de tránsito de su vehículo podrán acceder a un descuento del 15 % sobre el valor efectivo de la tasa.

* Desde el 1 de marzo y hasta el 30 de abril de 2026:

Los ciudadanos que cancelen dentro de este periodo la vigencia 2026 de los derechos de tránsito de su vehículo podrán acceder a un descuento del 10 % sobre el valor efectivo de la tasa.

* Desde el 1 de mayo y hasta el 30 de junio de 2026:

Los ciudadanos que cancelen dentro de este periodo la vigencia 2026 de los derechos de tránsito de su vehículo podrán acceder a un descuento del 5 % sobre el valor efectivo de la tasa.

Los aportes realizados por los ciudadanos a través del pago de sus derechos de tránsito se invierten de manera directa en semaforización, señalización y programas de educación vial, recursos fundamentales para seguir construyendo, entre todos, una movilidad más ordenada y segura en la ciudad.