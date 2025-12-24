Durante 2025, más de 3.400 familias recibieron títulos de propiedad en Boyacá

Entrega de títulos de propiedad y tierras en Boyacá beneficia a miles de familias campesinas. Foto: Agencia Nacional de Tierras.

Boyacá atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia agraria. Gracias al trabajo de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), miles de familias campesinas hoy cuentan con seguridad jurídica sobre la tierra que han trabajado durante generaciones, marcando un antes y un después para el campo boyacense.

En el más reciente balance, la ANT reportó la constitución de 53 Comités Municipales de Reforma Agraria (CMRA) en el departamento, espacios que fortalecen la gobernanza territorial y permiten la participación directa de las comunidades rurales en las decisiones sobre el uso y administración de la tierra.

Uno de los avances más significativos es la entrega de cerca de 3.400 títulos de propiedad, dentro del Plan 10.000 Zona Andina, que proyecta 5.000 títulos para Boyacá. Esta acción representa uno de los mayores procesos de formalización rural en la región, facilitando a las familias campesinas el acceso a crédito, programas productivos y proyectos de desarrollo.

A esto se suma la formalización de 2.713 hectáreas, que pasaron de la informalidad a contar con plena validez jurídica, impulsando la productividad del campo y protegiendo el patrimonio rural. Además, en Puerto Boyacá se realizó la entrega de 5.000 hectáreas, beneficiando especialmente a víctimas de la violencia y fortaleciendo la economía rural en una zona estratégica del departamento.

El coordinador de la ANT en Boyacá, Leonardo Plazas Vergel, destacó que estos resultados reflejan el compromiso institucional con un campo más justo:

“Cada título y cada hectárea formalizada representan una oportunidad de desarrollo y dignidad para las comunidades campesinas del departamento”.

Tradicionalmente, Boyacá ha enfrentado altos índices de informalidad en la tenencia de la tierra, cercanos al 85%.

Sin embargo, con estos avances, el departamento se consolida hoy como uno de los territorios con mayor progreso en formalización y acceso a la tierra en Colombia, sentando bases sólidas para el desarrollo rural y la equidad social.