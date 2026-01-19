Nuevas tarifas en los peajes de Estambul y CIAT sobre la recta a Cali

Desde el 16 de enero de este año entraron en vigencia las nuevas tarifas de peaje a vehículos que transiten por el territorio nacional por las estaciones a cargo de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y del Instituto Nacional de Vías (INVIAS), las cuales fueron establecidas por el Ministerio del Transporte mediante resolución del 31 de diciembre del 2024.

El artículo 2 de dicha resolución establece que las tarifas de peaje para las estaciones a cargo del Instituto Nacional de Vías serán incrementadas a partir del 16 de enero de cada año, teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor (IPC) decretado por el DANE para el año inmediatamente anterior.

Según lo informó el concesionario Rutas del Valle, las tarifas son las siguientes en los peajes de Estambul y CIAT sobre la recta a Cali. Para el caso de los usuarios de la vía, residentes en la ciudad de Palmira y que tengan la tarifa diferencial, cancelarán un valor de 7.100 pesos. También Rutas del Valle dio a conocer las tarifas para el peaje Paso de la Torre y Peaje Rozo.

Peaje Ciat

Peaje Estambul

Peaje Paso de la Torre

Peaje Rozo