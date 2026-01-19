No daremos tregua a motociclistas que ponen en riesgo vidas: Secretaría de Movilidad de Rionegro

Rionegro, Antioquia

La Alcaldía de Rionegro, a través de la Secretaría de Movilidad, encendió alerta por prácticas de alto riesgo en Las Palmas tras el siniestro reportado el día domingo, 18 de enero, a las 11 de la mañana, que cobró la vida de 2 motociclistas.

El accidente, registrado hacia las 11:30 a. m., fue atendido de manera inmediata tras la alerta del Centro de Control de Operaciones (CCO) del Túnel de Oriente. En el sector Sajonia – peaje vereda Yarumal, km 3+780, agentes de tránsito y personal de salud confirmaron el fallecimiento de dos motociclistas, víctimas de la gravedad de las lesiones sufridas en el lugar. Las personas fallecidas fueron identificadas como Samuel Pérez Arroyabe, de 21 años, residente en Rionegro, y Juan Esteban Orozco Peláez, de 39 años.

Lea también: Dos peatones murieron tras ser atropellados por un conductor ebrio en la autopista Medellín–Bogotá.

Aunque las causas del siniestro continúan en investigación, se analizan posibles conductas de alto riesgo, tal y como lo anunció Laura Martínez, secretaria de movilidad de Rionegro: “La principal hipótesis es la realización de piques ilegales y la invasión de carril. No daremos tregua frente a estos motociclistas, que ponen en riesgo la vida de todos, que hacen caso omiso a las normas de tránsito, exceden los límites de velocidad y causan siniestros como estos que se pueden prevenir“.

Hechos similares

Este lamentable hecho se suma a las 11 muertes registradas en el tramo Chuscalito-Aeropuerto, seis de ellas en jurisdicción de Rionegro durante el año 2025.

La Administración Municipal hace un llamado a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito, no como una obligación impuesta, sino como un acto de responsabilidad y de amor por la vida.