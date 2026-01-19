Neiva endurece el cobro de impuestos, más de 15 mil embargos y 10 mil deudores en la mira

La Alcaldía intensificó los procesos de cobro coactivo y fiscalización a contribuyentes morosos y omisos del municipio.

La administración municipal anunció el fortalecimiento de una estrategia intensiva de cobro coactivo y fiscalización para recuperar recursos adeudados por impuestos, multas y sanciones, ante el alto número de contribuyentes en mora.

Según informó la Secretaría de Hacienda, actualmente se adelanta una campaña que ya supera los 15.000 embargos activos, correspondientes a diferentes obligaciones económicas a favor del municipio.

Las autoridades hicieron un llamado directo a los contribuyentes morosos para que se acerquen a la administración y suscriban acuerdos de pago, los cuales pueden ajustarse a la capacidad financiera de cada deudor, con el fin de evitar procesos sancionatorios más severos.

De igual forma, se reveló que existe una base de datos con más de 10.000 posibles contribuyentes omisos, entre empresas y personas naturales que, pese a tener capacidad económica, no han cumplido con sus obligaciones tributarias.

Frente a estos casos, el municipio adelanta estrategias de fiscalización, correcciones de declaraciones, liquidaciones oficiales y otros actos administrativos para garantizar el recaudo y el cumplimiento de la normativa tributaria.

La administración reiteró que estas acciones buscan fortalecer las finanzas públicas y garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento y desarrollo de la ciudad.