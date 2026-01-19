“Mi prioridad ahora es mi hijo”: esposo de mujer fallecida en accidente férreo en Duitama

Julio Roberto Pedraza relató los momentos de angustia que vivió tras el accidente y aseguró que, por ahora, toda su atención está puesta en la recuperación de su hijo.

Duitama

En medio del dolor, Julio Roberto Pedraza, esposo de Jessica Milena, la mujer que murió en el trágico accidente férreo ocurrido en Duitama, relató los dramáticos momentos que vivió tras el siniestro y aseguró que, por ahora, su principal prioridad es la recuperación de su hijo.

Pedraza contó que primero tuvo que auxiliar al menor, quien estaba cubierto de sangre, y luego se percató de que su esposa, que se encontraba en estado de embarazo, ya no tenía signos vitales.

“En este momento estoy netamente enfocado en la salud y el bienestar de mi hijo, para que él se sienta estable y acompañado. Ya habrá momento de adelantar el proceso respectivo con la Fiscalía y con todo lo que aplique para que respondan todos los que estén involucrados en esta falla que ocasionó el accidente”, afirmó.

Tras el accidente férreo ocurrido en #Duitama, que le costó la vida a Jessica Milena Guimbuel y dejó herido a su hijo de cinco años, la familia aún espera la entrega del cuerpo.

Caracol Radio conoció que el esposo de Jessica ya fue dado de alta.



Caracol Radio conoció que el esposo de Jessica ya fue dado de alta. pic.twitter.com/LArJWDtpBG — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 18, 2026

El esposo de la víctima también señaló que ha recibido el acompañamiento de su familia y que tiene conocimiento de que las autoridades municipales y los responsables de la operación ferroviaria ya adelantan mesas de trabajo para esclarecer lo ocurrido.

“Mi familia me ha acompañado bastante, y tengo entendido que la administración municipal y las directivas de las vías acá en Duitama están al tanto de la situación y están trabajando para establecer los responsables”, agregó.

Julio Roberto recordó a su esposa como una mujer alegre y llena de vida. “Era una persona sonriente, que alegraba cualquier situación con sus ocurrencias, con su música a todo volumen. Tenía muchas ganas de luchar. Además, estábamos muy felices porque íbamos a ser padres por segunda vez. Solo Dios sabe por qué se la llevó”, expresó.

Las exequias de Jessica Milena se realizarán este martes 20 de enero a las 3:00 de la tarde en la Catedral de Duitama, y posteriormente su cuerpo será sepultado en el cementerio central de la llamada Perla de Boyacá.

Entre tanto, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) lamentó lo ocurrido en un comunicado oficial y explicó que el accidente se presentó en el tramo 238+350, en jurisdicción de la Estación Férrea de Duitama, luego del desprendimiento de una plataforma ferroviaria que terminó impactando un vehículo particular.

La entidad solicitó a Findeter un informe detallado para establecer las causas del suceso y anunció que, junto con contratistas, interventoría y autoridades locales, se realizará una mesa técnica para evaluar responsabilidades y definir medidas que fortalezcan la seguridad en este corredor ferroviario.