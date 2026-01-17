Este es el vagón que causó la muerte de una mujer embarazada en Duitama

El vagón que se desprendió y provocó la tragedia en Duitama / Fotografia: Reinaldo Defrente Conlanoticia

Duitama

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las causas del grave accidente férreo ocurrido en el municipio de Duitama, Boyacá, donde un vagón que se desprendió de una locomotora terminó colisionando contra un vehículo particular, hecho que dejó como saldo una mujer en estado de gestación fallecida y dos personas heridas.

Según información conocida por Caracol Radio, el vagón recorrió cerca de 20 cuadras sin ningún tipo de control antes de impactar contra el automóvil. En el lugar de los hechos perdió la vida la mujer en estado de embarazo que se movilizaba en el vehículo particular.

En el mismo hecho resultaron heridos un niño de cinco años y un trabajador del sistema férreo que, al parecer, intentó reconectar el vagón a la locomotora. Ambos fueron trasladados al Hospital de Duitama, donde reciben atención médica especializada.

El centro asistencial informó que el menor de edad ingresó con politraumatismo múltiple y activación de código trauma general, por lo que es atendido por los servicios de neurocirugía, ortopedia, cirugía pediátrica y cirugía plástica. El paciente permanece hemodinámicamente estable.

Así mismo, en la misma institución permanece hospitalizado un hombre de 34 años, quien recibe manejo por los servicios de cirugía y ortopedia y se encuentra estable.