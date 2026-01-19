Matt Damon afirma que películas de Netflix repiten puntos de la trama porque la gente está distraída

En entrevista con Joe Rogan, en su podcast, The Joe Rogan Experience, el actor estadounidense Matt Damon afirmó durante la promoción de su última película, El botín, junto a su colega y amigo Ben Affleck, que los espectadores prestan un “nivel de atención muy diferente” a una película en casa que en el cine, por lo que Netflix quiere situar las escenas de acción al principio de sus filmes.

Reveló que hay discusiones sobre reiterar “la trama tres o cuatro veces en el diálogo”, teniendo en cuenta que la gente está mirando sus teléfonos.

“La forma estándar de hacer una película de acción que aprendimos era que normalmente hay tres escenas clave. Una en el primer acto, otra en el segundo y otra en el tercero”, explicó Damon.

Además, comentó que ahora les dicen: “¿Podemos incluir una escena espectacular en los primeros cinco minutos? Queremos que la gente se quede. Y no pasaría nada si se repitiera la trama tres o cuatro veces en el diálogo, porque la gente está mirando el móvil mientras ve la película”.

El botín, también producida por Damon y Affleck, fue estrenada el pasado 16 de enero y cuenta con la participación de las actrices colombianas Catalina Sandino y Sasha Calle.