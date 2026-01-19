Más de 30 capturados y seis vehículos recuperados dejó el balance operativo en el Tolima

Tolima

El balance operativo del más reciente fin de semana en el Tolima arrojó una considerable cantidad de capturas. Según la Policía Nacional, un total de 38 personas fueron capturadas por diferentes delitos, de las cuales 35 fueron en flagrancia y tres mediante orden judicial.

Asimismo, en el marco de los controles y operativos, los uniformados consiguieron la incautación de un arma traumática en el municipio de El Espinal, además de la recuperación de cuatro motocicletas que figuraban como robadas en los municipios de Coello, Guamo, Rioblanco y Coyaima.

Adicional a esto, se recuperaron dos vehículos automotores en Saldaña y Ortega, y a su vez se registraron 15 incautaciones de mercancía.

“En lo relacionado con el delito de microtráfico, mediante diferentes procedimientos policiales se logró la incautación de más de 12.000 dosis de estupefacientes, entre marihuana, bazuco y base de cocaína, evitando su distribución y consumo en el departamento”, acotó el coronel John Anderson Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

Por último, el Centro Automático de Despacho (CAD) atendió un total de 132 llamadas, relacionadas con casos de violencia intrafamiliar, riñas y situaciones que involucran a menores de edad. En el lapso del fin de semana no se reportó ningún caso de homicidio en la jurisdicción de los 42 municipios del Tolima.