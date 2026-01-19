Más de 170.000 estudiantes se beneficiarían con el PAE en Córdoba

Montería

La administración departamental confirmó el inicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) junto con el calendario escolar en Córdoba, donde se beneficiarían más de 170.000 estudiantes en los 27 municipios no certificados en educación del departamento.

Tras lo expuesto, la Gobernación de Córdoba explicó que al finalizar la etapa de alistamiento que implicaría “toda la organización previa para garantizar que el servicio inicie en óptimas condiciones desde este lunes 19 de enero, en el primer día del calendario académico en las instituciones educativas oficiales del departamento; este proceso comprende acciones de planeación, organización logística, adecuación de espacios, verificación de insumos y productos y articulación con todo el personal involucrado, con el objetivo de asegurar una prestación oportuna”.

Lea también en Caracol Radio: “El regalo que el Gobierno Nacional nos da”: gobernador de Córdoba ante aumento en tarifa de peajes

“Lo hemos dicho en muchas ocasiones: la alimentación de nuestros niños y jóvenes cordobeses es una prioridad para este gobierno. Por eso, hicimos todos los esfuerzos administrativos y técnicos necesarios para que el Programa de Alimentación Escolar inicie desde el primer día de clases, garantizando permanencia en las aulas y mejores condiciones para el aprendizaje en las aulas”, afirmó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara.

Durante el 2025, el programa estuvo suspendido en el segundo semestre del calendario académico en Córdoba debido a la falta de recursos; sin embargo, a través de las regalías el PAE se logró reactivar en agosto de ese mismo año.