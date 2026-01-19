Más de 17 mil cartageneros fueron beneficiados con las inversiones sociales de Ecopetrol en el 2025

Estefany Villa Cárdenas es una mujer cartagenera, del barrio Puerta de Hierra, ubicado en cercanías de la refinería de Cartagena, que cambió sus hábitos de consumo de energía y empezó a emplear paneles solares para iluminar su hogar. Ella fue una de los más de 6 mil 300 beneficiados, entre niños y adultos, de los programas de formación de energías limpias, liderados por Ecopetrol en la ciudad durante 2025.

Esta apuesta corresponde al portafolio de nueve programas ejecutados el año pasado, que con una inversión total de $20 mil 263 millones logró transformar la vida de 17 mil cartageneros en temas de educación, deporte, generación de empleo y transición energética.

“Como mujer y mamá de dos niños, me siento muy contenta por la capacitación que recibí en temas de eficiencia y transición energética, porque estoy adquiriendo hábitos responsables de consumo de energía, que ya se ven reflejados en la factura del servicio. Quiero llevar estos conocimientos a mi comunidad, para que entre todos podamos promover un consumo responsable y reducir el impacto al medioambiente”, aseguró.

Otro de los proyectos, que ha mejorado la calidad de vida de los habitantes del sector de Mamonal, es la Unidad Móvil de Salud. Desde mayo ha recorrido 11 sectores de esa zona industrial, entre barrios, veredas y corregimientos, llevando servicios asistenciales de forma gratuita en medicina general, psicología, odontología, toma de muestras de laboratorios y pruebas de citologías. En total, fueron atendidos 7 mil 403 pacientes.

La reactivación económica de la ciudad también se ha convertido en el eje de esta contribución al territorio. Por esta razón, se destinaron cerca de $4 mil millones para impulsar programas como Ecopetrol Emprende y Reactívate Inn, que beneficiaron un total de 938 emprendedores de la ciudad y generaron cerca de 2.000 empleos en sectores claves de la economía local como comercio, agroindustria, alimentos, construcción y economía circular.

“Desde Ecopetrol reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible de Cartagena mediante una gestión social enfocada en el fortalecimiento de capacidades, el bienestar comunitario y la generación de valor compartido. A través de iniciativas en educación, salud, empleabilidad, reactivación económica y transición energética, estamos contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades, trasnformando nuestro territorio”, aseguró Juan Pablo Vélez, jefe Territorial Ambiental Caribe de Ecopetrol.

Otras de las iniciativas sociales que se encuentra en ejecución es la ampliación del sistema de alcantarillado del barrio Arroz Barato. Con esta obra se busca reducir la inadecuada disposición de aguas residuales de 2 mil 228 habitantes de ese sector cercano de la refinería de Cartagena. Para este año se tiene previsto culminar la obra y completar una inversión estimada en programas sociales de $15 mil millones en beneficio de las comunidades de la ciudad.

Estas acciones refuerzan la visión de Ecopetrol de consolidar una gestión social sostenible, articulada con el desarrollo del territorio y orientada al cierre de brechas sociales. A partir de alianzas con las comunidades, las autoridades locales y otros actores estratégicos se busca impulsar iniciativas que generen bienestar, promuevan la transición energética y contribuyan al desarrollo social de Cartagena y sus comunidades.