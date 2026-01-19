Más de 110 mil estudiantes vuelven a clases en el Tolima: el PAE va desde el primer día

Tolima

Este lunes 19 de enero retornan los estudiantes a los colegios oficiales del Tolima, lo que marca el inicio del calendario escolar de 2026. En total, ya se han matriculado 111 mil estudiantes en los 46 municipios que dirige la Secretaría de Educación del Tolima.

El jefe de dicha cartera, Andrés Bedoya, indicó que esta cifra representa un incremento del 23 % con relación a los 90 mil matriculados en enero de 2025. A lo largo de 2026, el Tolima espera llegar a los 122 mil estudiantes, entre matrículas regulares y de población indígena.

Asimismo, el secretario reveló que, contrario a lo que ocurre en más de 10 entidades territoriales del país, en el Tolima los estudiantes tendrán acceso al Programa de Alimentación Escolar (PAE) desde el primer día de clases.

“Para el departamento del Tolima se proyecta una cobertura en 2026 de 93 mil estudiantes y el valor total del programa, de acuerdo con las proyecciones hechas con el Gobierno nacional, los municipios y la gobernadora Adriana Magali Matiz, esperamos ejecutar este año 128 mil millones en el PAE para fortalecer la educación en los diferentes territorios del departamento”, remarcó Bedoya.

En ese sentido, el secretario de Educación anunció mesas técnicas para definir posibles impactos del aumento al salario mínimo sobre la financiación del PAE, especialmente en lo que tiene que ver con el pago a las manipuladoras de alimentos. En el Tolima esperan evitar que suceda como en otros departamentos, donde el aumento del mínimo llevaría a reducir la cobertura del PAE.

“En el Tolima tenemos planes para evitar afectaciones al PAE. Creemos que la afectación no va a ser tan alta, pero sí vamos a tener que hacer mesas técnicas y, cuando resolvamos con el operador, manifestaremos las diferentes estrategias”, aclaró.

Sin embargo, todavía resta por cubrir a más de 20 mil estudiantes con el PAE en el Tolima. Las proyecciones hacen prever que en 2030 el departamento tendría cobertura universal de todos sus estudiantes matriculados.

Con los más de 80 mil estudiantes que también iniciarán clases en la capital, Ibagué, el Tolima contará con cerca de 200 mil estudiantes.