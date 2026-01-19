“La administración de los peajes del Eje Cafetero debe ser justa”: Gobernador de Caldas

Manizales

En repetidas ocasiones, el mandatario ha señalado la importancia de disminuir la carga de peajes que hay en el departamento, considerando que 5 de los 7 que se cobran en este corredor vial están en jurisdicción de Caldas.

“Nosotros hemos abogado porque los tres peajes cercanos a Manizales sean abolidos y que el peaje entre Santa Rosa y Chinchiná tenga una reevaluación de los costos, pues tantos peajes en esta zona son nocivos para nosotros. Eso va en contra del turismo, de la integración de los pueblos, de las áreas metropolitanas”, mencionó el mandatario caldense.

Sin embargo, el Gobernador también reiteró que ni su departamento, ni los otros dos de la región ni el Gobierno Nacional tendrían el músculo financiero para mantener a punto este corredor vial, lo que – en el largo plazo- ante una ausencia total de peajes podría llevar a que el estado de estas vías se deteriore.

“Nosotros creemos que sí deben existir los peajes, pero en una forma justa para Caldas, y que los recaudos que se hagan en cada departamento sean invertidos en ese mismo territorio. Esa es la solicitud; nosotros no abogamos porque se prorrogue la concesión tal cual está en este momento”, explicó.

En ese sentido, mencionó que desde su Administración se ha propuesto considerar la creación de una sociedad mixta que incluya a un privado, a los departamentos y a una entidad nacional para que realice el recaudo y mantenimiento de las vías, así como la evaluación financiera y técnica de nuevas obras en este importante corredor vial.

Finalmente, Gutiérrez Ángel señaló que, como todos en la región, está atento a las notificaciones oficiales sobre cómo se desarrollará el proceso, de manera que los diversos actores tengan información clara de lo que vendrá y cómo esto impactará en cada territorio.