Incautan mercancía de contrabando en vías del Valle, valorada en más de $140 millones

La carga no contaban con la documentación requerida para su legal ingreso a Colombia.

En controles aduaneros en los principales corredores viales del Departamento del Valle del Cauca, las autoridades lograron la aprehensión de mercancía de contrabando, avaluada comercialmente en más de 140 millones de pesos.

El operativo fue adelantado la Policía, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

La mercancía se movilizaba a la altura del peaje de La Uribe, en un contenedor que transportaba en su interior 101.400 unidades de artículos (bombillos), con un valor comercial de $145.278.217.

La carga, la cual cubría la ruta Buenaventura – Antioquia, no contaban con la documentación requerida para su legal ingreso al país, lo que llevó a su inmediata aprehensión y posteriormente fue dejada a disposición de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN para el trámite correspondiente.