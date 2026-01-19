Grupos armados vandalizaron buses de transporte público en Norte de Santander

Norte de Santander.

En la madrugada de este lunes, 19 de enero de 2026, se registró una situación de orden público que afectó la movilidad del municipio de Cáchira y su conexión con Bucaramanga. Hombres armados interceptaron una buseta que cubría la ruta Cáchira–Bucaramanga, obligaron a descender a los pasajeros y dañaron el vehículo, lo que llevó a la suspensión inmediata de las rutas por parte de la empresa transportadora.

De acuerdo con el alcalde municipal, Hermán Jaime, el hecho ocurrió en el sector de Los Alpes, entre La Primavera y la cabecera municipal, alrededor de las 5:30 de la mañana.

“La buseta de las 4:00 a. m. fue detenida por unos individuos, hicieron bajar a la gente, pincharon las llantas y dejaron letreros con amenazas alusivas a un grupo al margen de la ley”, señaló el mandatario durante entrevista con Caracol Radio.

Según la información conocida hasta el momento, los mensajes advertían que no permitirían la circulación de los vehículos de la empresa en esa ruta.

El alcalde agregó que un hecho similar se habría presentado en el sector de La Unión, vía que comunica hacia San Pablo, en jurisdicción del municipio de La Esperanza, ampliando el impacto de la intimidación a municipios aledaños.

Tras lo ocurrido, la empresa La Flota Cachira decidió suspender de manera preventiva el despacho de buses hacia y desde Cáchira.

“Como medida de precaución tomaron la decisión de suspender el servicio, lo que nos perjudica enormemente. Normalmente operan cerca de seis rutas diarias en cada sentido entre Cáchira y Bucaramanga”, afirmó el alcalde.

El mandatario indicó que la suspensión afecta el tránsito normal de pasajeros y las actividades cotidianas del municipio.

Por ello, la administración convocó un consejo extraordinario de seguridad y notificó a la Policía y al Ejército Nacional para evaluar medidas que permitan restablecer el servicio sin poner en riesgo a la población.

“Tomaremos las determinaciones correspondientes para buscar una solución y evitar que se siga afectando a la comunidad”, puntualizó.

En su mensaje final, el alcalde Hermán Jaime rechazó de manera contundente estos hechos y pidió a los responsables cesar las acciones intimidatorias.

“Cáchira es un territorio de paz. Llevamos más de 20 años en tranquilidad y no queremos retroceder. Aquí los grupos al margen de la ley no son bienvenidos; la gente es trabajadora y quiere seguir viviendo en legalidad”, expresó.

Las autoridades investigan la autoría de los grafitis y amenazas, que harían alusión a las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras se espera que el consejo de seguridad defina acciones para garantizar la movilidad y la seguridad en la zona.