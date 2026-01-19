Gobernación de Bolívar avanza en la instalación de puentes metálicos

Para 2026, el departamento contará con 26 puentes metálicos tipo Bailey, una infraestructura estratégica que permitirá mejorar la movilidad, reducir el aislamiento rural y fortalecer la integración económica y social en municipios de los Montes de María y el sur de Bolívar .

Ya fueron instalados 24. En las próximas semanas se instalarán los dos restantes.

Las obras, ejecutadas en el marco del Proyecto Puentes PDET, abarcan municipios como El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan Nepomuceno, Córdoba, María La Baja, El Guamo, San Pablo, Simití y Santa Rosa del Sur, territorios históricamente afectados por dificultades de acceso, crecientes de arroyos y rezagos en infraestructura vial. Con estos nuevos pasos elevados, comunidades que antes quedaban incomunicadas en temporada de lluvias ahora tendrán tránsito permanente y seguro.

Para el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, este proyecto hace parte del objetivo de conectar vialmente al departamento. “Lo prometimos y lo estamos logrando. Con estos puentes metálicos solucionamos rápidamente problemas de conectividad vial en veredas y corrigimientos. La gente más humilde de Bolívar merece respuestas inmediatas a sus problemas históricos”, expresó el mandatario.

Los puentes metálicos modulares galvanizados cuentan con longitudes que van desde los 18 hasta cerca de 50 metros, un ancho útil de 4,20 metros y estribos en concreto reforzado, además de señalización conforme a las normas del Invías. Esta estandarización garantiza durabilidad, seguridad vial y una rápida puesta en operación, claves para zonas rurales con alta dependencia de vías terciarias.

Más allá del impacto en movilidad, la construcción de estos 26 puentes representa un impulso directo al desarrollo productivo, al facilitar el transporte de productos agrícolas, el acceso a servicios básicos y la conexión entre cabeceras municipales y corregimientos. Para los habitantes del sur de Bolívar y los Montes de María, la infraestructura se traduce en menos tiempos de desplazamiento, menores costos logísticos y mayores oportunidades de comercio y turismo local.

Con una inversión total que supera los 93 mil millones de pesos, incluyendo obra e interventoría, el proyecto consolida a Bolívar como un departamento que apuesta por cerrar brechas territoriales y avanzar hacia una red vial más integrada, resiliente y equitativa. La entrada en operación plena de los 26 puentes en 2026 marcará un antes y un después en la forma de conectarse y crecer para cientos de comunidades rurales del departamento.

Megapuente, aprobado

Mientras se instalan los 26 puentes metálicos, el Gobernador Arana confirmó que avanza a buen ritmo un proyecto estratégico que transformará la conectividad vial del departamento: la construcción del puente que unirá a los municipios de Barranco de Loba y Hatillo de Loba, integrando la Depresión Momposina, el sur de Bolívar, los Montes de María y el norte del departamento.

Este proyecto ya fue aprobado y contará con una inversión superior a los 260 mil millones de pesos. “Esta obra permitirá mejorar de manera significativa la movilidad, el comercio y la calidad de vida de miles de bolivarenses”, señaló Arana Padauí.