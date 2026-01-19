Falleció Roger Allers, codirector de El Rey León, película de Disney

El director y animador estadounidense, Roger Allers, más conocido por ser uno de los codirectores de la película de animación de Disney, El Rey León, falleció este sábado a sus 76 años.

Allers dirigió el clásico de Disney junto a Rob Minkoff, que recaudó casi 979 millones de dólares en todo el mundo en su estreno en cines, convirtiéndose en la película más taquillera de 1994.

Además, trabajó en otras películas de la compañía como Tron, Oliver y su pandilla, La Sirenita, La Bella y la Bestia, Aladdín, Las locuras del emperador, Lilo & Stitch y Hermano Oso.

Otros de sus créditos como director incluyen Open Season: Amigos salvajes, la primera película animada de larga duración de Sony Pictures Animation.