El Tolima estudia entrar en emergencia hospitalaria por la falta de medicamentos y pagos de las EPS

Tolima

La secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo, mostró su molestia tras la reunión que se convocó para que el nuevo operador farmacéutico de la Nueva EPS en el departamento le respondiera a las autoridades regionales sobre lo que va a pasar con la entrega de medicamentos a cerca de 200 mil usuarios en Ibagué y El Espinal, pero este nunca llegó.

“Habíamos solicitado como autoridad que este nuevo operador farmacéutico que se presentara que es MEDIC, pero no llegó a la mesa, nosotros estamos pidiendo los sitios donde va a operar, pero no hay respuesta, tampoco conocemos la red de medicamentos que va a entrar a suplir”; dijo Katherine Rengifo.

La funcionaria resaltó que ante este caso la preocupación aumenta en la región por la incertidumbre que se tiene con el futuro de la entrega de medicamentos a los usuarios de la Nueva EPS.

“Los municipios de Ibagué y Espinal son los más afectados porque en estos operaba Colsubsidio, qué pasa con MEDIC, no ha iniciado ningún proceso de habilitación para poder entrar a operar”, destacó la secretaria de Salud del Tolima.

Por otra parte, resaltó que en el Tolima la Nueva EPS tiene más de 500 mil usuarios y los afectados ascienden a 200 mil en los municipios de El Espinal e Ibagué. Además, mostró su preocupación por que el departamento se encuentra enfrentando un nuevo brote de fiebre amarilla en el que la prioridad será su atención, pero recalcó que mientras esto sucede pacientes de otras enfermedades están a la espera de la atención de procedimientos sin que la EPS de respuesta.

“Había un compromiso de la Nueva EPS por presentar a MEDIC, pero no llegó a la mesa, es una falta de respeto, es una indolencia lo que se está presentando, hay pacientes con cáncer que si no reciben su tratamiento es la muerte, así con otras enfermedades”, afirmó la secretaria de Salud.

Finalmente, la jefe de la cartera de salud advirtió que el Tolima podría entrar en una emergencia de la red hospitalaria, lo que llevaría a que se cierre la atención de pacientes de otras regiones.

Dato: la funcionaria concluyó que lo que está sucediendo con el sistema de salud podría desencadenar que personas pierdan la vida por la falta de atención y de entrega de medicamentos.