Crisis en entrega de medicamentos de Nueva EPS en Neiva, autoridades hacen seguimiento

La Secretaría de Salud Municipal de Neiva confirmó que mantiene un seguimiento permanente a las dificultades en la entrega de medicamentos a usuarios de la Nueva EPS, una problemática que hace parte de una crisis estructural del sistema de salud y que se ha agravado en el componente de dispensación.

La secretaria de Salud, Lilibeth Johana Galván, explicó que desde hace varios meses se adelantan mesas de trabajo y reportes constantes con la Secretaría de Salud Departamental y la Superintendencia Nacional de Salud, entidades competentes en inspección, vigilancia y control. Recordó que el cierre del operador Colsubsidio fue una decisión departamental, lo que obligó a la Nueva EPS a contratar un nuevo prestador.

Actualmente, el operador Discolmets, cuyo contrato inició el 6 de enero, asumió la entrega de medicamentos correspondientes a fórmulas expedidas desde el 6 de diciembre. Las fórmulas anteriores continúan en seguimiento con Colsubsidio, que debe garantizar el cierre de los pendientes. Además, los usuarios que hayan comprado medicamentos por su cuenta pueden adelantar el proceso de recobro ante la EPS, presentando factura y soporte de la no entrega.

Desde el Ministerio Público, el personero de Neiva, Jerson Andrés Bastidas, advirtió que existe un colapso administrativo y logístico en la Nueva EPS, debido a la alta demanda. Señaló que en el Huila hay más de 130 mil afiliados y que la sede de Neiva no tiene capacidad física, humana ni tecnológica para atender entre mil y tres mil personas diarias, situación que se agrava por la falta de canales virtuales y telefónicos efectivos.

Finalmente, la Secretaría de Salud reiteró que el municipio no tiene competencia sancionatoria, pero sí recibe y canaliza las quejas ciudadanas, las cuales pueden radicarse en el correo sac@alcaldianeiva.gov.co o de manera presencial en la Alcaldía de Neiva.