Comparendos por transporte ilegal: uno de los más aplicados el fin de semana en Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció el informe de los controles operativos realizados el fin de semana comprendido entre el 16 y 18 de enero en que las autoridades de tránsito impusieron un total de 139 órdenes de comparendo.

Del total de los comparendos seis corresponden a conductores que se movilizaban bajo los efectos de bebidas embriagantes, casos en los que se aplicó el respectivo protocolo normativo y se procedió a la inmovilización de los vehículos.

“Las demás infracciones estuvieron relacionadas con vehículos abandonados en vía pública, transporte informal, falta de documentación y otras conductas que ponen en riesgo la seguridad de los actores viales”, dijo Giovanny Posada, director Operativo de la Secretaría de Movilidad.

Accidentes y lesionados el fin de semana en Ibagué

Asimismo, durante el fin de semana se registraron cuatro accidentes de tránsito, que dejaron como saldo siete personas lesionadas, hechos que reiteran la importancia de respetar las normas de tránsito y adoptar comportamientos responsables al momento de conducir.

“Los operativos continuarán desarrollándose de manera permanente en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de salvaguardar la vida e integridad de los ciudadanos”, afirmó Posada.

Por otra parte, resaltó que “En ese sentido, se hace un llamado a la conciencia vial, invitando a conductores, motociclistas y peatones a respetar las normas, evitar el consumo de alcohol al conducir y asumir la seguridad vial como una responsabilidad colectiva”.