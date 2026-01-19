Cae “El Chukito”, presunto sicario responsable de la muerte de un palenquero en El Nazareno

En el marco de acciones diferenciales y contundentes en contra del homicidio, se desplegó una operación en el sur de la ciudad, capturando a un dinamizador de homicidios en Cartagena y su área metropolitana.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este golpe es una respuesta institucional por parte de la Policía Nacional en Cartagena, a través de la Seccional de Investigación Criminal y bajo la coordinación de la Fiscalía General de la Nación, donde se desplegó un operativo en el sur de la ciudad, capturando a una persona por orden judicial.

El operativo se desplegó en el sector Central del barrio Olaya Herrera, donde se logró la captura de alias ‘El Chukito’, de 18 años, quien, presuntamente, habría participado en la muerte de dos personas en el municipio de Turbaco y la ciudad de Cartagena.

El primer homicidio, al parecer, lo habría ejecutado contra LEWIS DE JESÚS ZAMBRANO VEGA, de 27 años, en el barrio San Pedro, del municipio de Turbaco, hechos sucedidos el pasado 13 de agosto de 2025, en las horas de la tarde, al interior de un establecimiento de juegos de azar.

De igual forma, por señalamientos de la ciudadanía, presuntamente habría participado en la muerte de YORLIS YORIEL MIRANDA VALDÉS, natural de Palenque, de 32 años, en hechos ocurridos el día 31/12/2025 en el barrio El Nazareno, ocasionándole lesiones que posteriormente derivaron en su deceso el día 12/01/2026.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido presuntamente cumplía el rol de dinamizador de homicidios para el grupo delincuencial Salsas Nueva Generación, y tendría relación en varios asesinatos perpetrados en la modalidad de sicariato.

Al detenido les registran dos anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio y hurto.

“Con esta operación, se permite el esclarecimiento de varios homicidios ocurridos en el año 2025 en Cartagena y su área metropolitana; asimismo, con la captura de este actor criminal, se evita la comisión de otros hechos de afectación a la vida e integridad de las personas”, sostuvo el comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque.

En este momento avanzan las audiencias preliminares, donde se ha otorgado la legalidad al procedimiento de captura, a la espera de la medida de aseguramiento.