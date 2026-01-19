Bogotá ha desembolsado más de $4.000 millones para acabar con el ‘gota a gota’

La Alcaldía de Bogotá, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico presentó el balance del primer año de implementación de la estrategia “Ciérrale la llave al gota a gota”, que ofrece alternativas de financiamiento legales, rápidas y seguras para pequeños empresarios y emprendedores, reduciendo su dependencia de los préstamos informales.

De acuerdo con la entidad, desde el inicio de la estrategia y hasta el 31 de agosto de 2025, 22.859 personas se inscribieron en la plataforma oficial. De estas, 6.565 han recibido desembolsos, movilizando un total de $4.227 millones de pesos para fortalecer sus negocios.

“Este trabajo ha permitido cerrar el paso al crédito informal y abrir oportunidades reales para que los emprendedores crezcan con tranquilidad. Seguiremos fortaleciendo la estrategia para que más negocios en Bogotá accedan a capital seguro, promuevan su formalización y construyan un futuro más estable”, dijo María del Pilar López, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá.

Esta iniciativa ha contado con aliados como la plataforma de microcréditos, Monet, quienes reportaron que tras un año del inicio de la campaña ‘Ciérrale la llave al gota a gota’ han otorgado más de 50 mil créditos a más de 6 mil micronegocios y comerciantes informales en Bogotá.

Cabe recordar que, estos préstamos están dirigidos a personas mayores de edad con ingresos mínimos de un millón de pesos y que tengan cuenta bancaria, Nequi o DaviPlata en todo el país. La estrategia incluye a migrantes venezolanos sin historial crediticio ni codeudores en Colombia, lo que representa una alternativa de financiamiento inclusivo. El dinero puede ser destinado a cubrir deudas, pagar servicios públicos o adquirir insumos para sus negocios.