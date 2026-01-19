Arroceros del Huila piden medidas urgentes para garantizar la comercialización de la cosecha de 2026

El Huila es uno de los principales departamentos productores de arroz en Colombia. / Infocuspix

Los productores de arroz del Huila, uno de los principales departamentos arroceros del país, respaldaron el llamado hecho por la Federación Nacional de Arroceros, Fedearroz, al Gobierno Nacional para que se adopten medidas urgentes que permitan garantizar la comercialización de la cosecha correspondiente al primer semestre de 2026.

El gremio advirtió que factores como el bajo precio internacional del arroz, la depreciación del peso colombiano frente al dólar y el contrabando están generando serias dificultades para la venta de la cosecha, afectando directamente los ingresos de los agricultores y poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector arrocero en regiones productoras como el Huila.

Dentro de las solicitudes planteadas al Ministerio de Agricultura se encuentra el retiro de cerca de 250 mil toneladas de arroz de los inventarios existentes, así como la implementación de mecanismos de financiación para facilitar la compra de la cosecha y aliviar la presión sobre los precios en el mercado interno.

Fedearroz también pidió fortalecer los controles a las importaciones y al contrabando, además de evaluar la aplicación de instrumentos de defensa comercial como un alivio en el marco de la Comunidad Andina. El gremio reiteró su disposición de trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional para proteger la producción nacional, garantizar el ingreso de los productores y salvaguardar la seguridad alimentaria del país.