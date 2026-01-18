Noticiero mediodía Cartagena

Un muerto y un herido dejó un ataque sicarial en Olaya Herrera en Cartagena

Inicialmente las víctimas habían resultado heridas y atendidas en centros asistenciales

En el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, calle María, resultó lesionado con arma de fuego Aldair Jesús Jiménez Villareal, de 27 años de edad, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció horas después.

La víctima le registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado (2022) y violencia intrafamiliar (2022).

Según lo manifestado por ciudadanos que se encontraban en el lugar, el hoy occiso se encontraba en vía pública, cuando llega un particular a bordo de una motocicleta, desenfunda un arma de fuego causándole las lesiones. Del mismo hecho resultado otra persona herida, donde ambas son trasladadas a un centro asistencial.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.

