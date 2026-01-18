Un muerto y un herido dejó un ataque sicarial en Olaya Herrera en Cartagena

En el barrio Olaya Herrera, sector Ricaurte, calle María, resultó lesionado con arma de fuego Aldair Jesús Jiménez Villareal, de 27 años de edad, siendo trasladado a un centro asistencial donde falleció horas después.

La víctima le registraba dos anotaciones judiciales por los delitos de hurto calificado (2022) y violencia intrafamiliar (2022).

Según lo manifestado por ciudadanos que se encontraban en el lugar, el hoy occiso se encontraba en vía pública, cuando llega un particular a bordo de una motocicleta, desenfunda un arma de fuego causándole las lesiones. Del mismo hecho resultado otra persona herida, donde ambas son trasladadas a un centro asistencial.

Realizó la inspección técnica de cadáver, funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación.