Tradición, folclor y Orgullo: Así se viven las fiestas del 20 de enero en Sincelejo

Música, desfiles y alegría se toman Sincelejo en una celebración que exalta la identidad sabanera.

David Santiago Suescun Cruz

Con una agenda cargada de conciertos, muestras folclóricas y actividades para toda la familia, Sincelejo da inicio a sus fiestas más esperadas, una celebración que fortalece el sentido de pertenencia y posiciona a la ciudad como epicentro cultural de la región.

Félix Hernández, corresponsal de Caracol Radio en Sincelejo, contó en A Vivir Que Son Dos Días cómo son estas fiestas y las diferentes prácticas artísticas que se llevan a cabo: actividades gastronómicas, musicales y literarias, entre otras.

Félix resaltó los diferentes desfiles que se realizan durante los días de festejo sincelejano, aunque este podría ser uno de los últimos años de las tradicionales corralejas debido a las prohibiciones que se plantean a partir del año 2027.

