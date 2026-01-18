Recuperan 11 reses hurtadas en zona rural de San Juan Nepomuceno

En desarrollo del Plan Ofensiva Territorial, la Policía Nacional de Colombia logró la recuperación de once (11) semovientes que habían sido hurtados en zona rural del municipio de San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar.

El operativo fue adelantado por unidades adscritas a la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), con el apoyo del grupo de Carabineros, quienes se desplazaron hasta el corregimiento de San Cayetano, donde fueron ubicados los animales que habían sido sustraídos mediante la modalidad de abuso de confianza.

De acuerdo con las investigaciones, el hurto ocurrió el pasado 16 de diciembre de 2025 en la finca La Pepa. La denuncia fue instaurada el 30 de diciembre de 2025 ante la Fiscalía General de la Nación, lo que permitió activar las labores investigativas que culminaron con la recuperación del ganado.

Los once semovientes, avaluados en 44 millones de pesos, fueron entregados al denunciante mediante acta formal, conforme a los procedimientos legales vigentes.

“Este resultado es producto del trabajo articulado de nuestras capacidades investigativas y operativas en el territorio. Seguimos comprometidos con la protección del patrimonio económico de nuestros ganaderos y con una ofensiva permanente contra los delitos que afectan al sector rural del departamento de Bolívar”, afirmó el coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, comandante del Departamento de Policía Bolívar.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que continúe denunciando oportunamente cualquier hecho delictivo, fortaleciendo así la seguridad y la convivencia en las zonas rurales del departamento.