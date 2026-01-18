Plan integral de retiro de publicidad política en las paredes y calles de Cartagena

En la entrega de la nueva conexión vial entre Parque Heredia y La Carolina, la primera vía complementaria que descongestionará el tráfico de La Cordialidad mientras se construye el Intercambiador de La Carolina, el alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lanzó una advertencia a los candidatos y campañas políticas que participan en las elecciones a Congreso y Presidencia de la República en la ciudad.

El alcalde Dumek Turbay se refirió a la instalación de publicidad política, que ya toma fuerza en las calles de la ciudad, con miras al Congreso y a la Presidencia de la República en paredes, murales, postes y todo tipo de espacio público que contamina visualmente las calles de Cartagena.

“Esto no es una persecución. Yo también he estado en campaña y busqué la manera siempre de obedecer la ley. Eso es lo que queremos”, expresó.

El mandatario de los cartageneros aseguró que este mismo martes, la Secretaría del Interior, con su secretario Bruno Hernández y la Dirección de Control Urbano, con su director Emilio Molina, harán una inspección general por toda la ciudad para identificar campañas y aspirantes infractores para notificarlos a retirar, eliminar y recuperar el espacio público contaminado.

Los infractores tendrán tres días para intervenir el espacio público afectado; y, de no acatar la orden, el Distrito se encargará de eliminar todo el material y de cobrar los esfuerzos económicos que sean requeridos desde el próximo sábado.

“Yo no estoy de acuerdo con pintar una pared, no estoy de acuerdo con poner una valla que requiere autorización del Distrito, todos tienen que estar en regla y cumplir la orden que hemos enviado, ni siquiera alquilar las paredes de sus casas, eso no está permitido”, explicó el alcalde.

Además, hizo una invitación a los candidatos a atenerse a los conductos regulares y solicitar los permisos necesarios.

La notificación se hará de manera formal, para que los candidatos y las infractoras retiren la publicidad que no está permitida o con autorización en la ciudad y también se estará publicando quiénes son los candidatos y las campañas que han caído en las infracciones.