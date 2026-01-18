Piter Albeiro celebra 30 años de carrera humorística

Tras tres décadas de trayectoria, que lo llevaron desde sus primeros pasos en Sábados Felices hasta consolidarse como uno de los humoristas más reconocidos de Colombia y como emprendedor en Estados Unidos, Piter Albeiro inició en Miami la gira con la que conmemora su carrera: un recorrido que celebra su evolución profesional, su versatilidad en los escenarios y el cariño de su público.

En A Vivir Que Son Dos Días, habló profundamente de sus inicios en Sábados Felices y de cómo este programa, junto a César Corredor, le cambió la vida, dando inicio a una carrera llena de éxitos.

Además, contó cómo fue su amistad con Polilla y la gorda Fabiola, dejando claro el dolor que le causó la partida de la comediante.

Por último, expuso su felicidad y agradecimiento por su más reciente show en Miami, donde lo acompañaron gran parte de las personas que impulsaron su carrera, llegando a convertirse en uno de los mayores exponentes de la comedia colombiana.