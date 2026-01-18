Nuevo ataque a trabajadores de ingenio azucarero del Valle.

Fue una acción cometida por disidentes del grupo ilegal “Dagoberto Ramos” en zona rural del municipio de Cerrito en el Valle del Cauca.

Los delincuentes interceptaron una camioneta donde viajaban cuatro trabajadores que realizaban labores de control biológico en predios de cultivos de caña.

Una acción rápida con plan candado entre unidades de la policía y el ejercito permitieron en interceptar la camioneta y capturar a dos disidentes, además de recuperar los elementos hurtado.

Según informó el coronal Pablo Astaiza, subcomandante de la policía del Valle, los asaltantes utilizaron subametralladoras mini-uzi para reducir a los trabajadores del sector azucarero.

“Estaban vestidos de negro y obligaron a descender a las víctimas del vehículo, dejando a dos de ellas en el lugar, mientras que a los otros dos los forzaron a subir al asiento trasero del automotor”, dijo el oficial.

Después despojaron a las víctimas de teléfonos celulares, las obligaron a cubrirse la cabeza y emprendieron la huida con rumbo al corregimiento de Tienda Nueva, zona rural entre los municipios de Cerrito y Palmira.

Unidades del GAULA lograron ubicar a los trabajadores retenidos en la vía Pradera–Florida, y los trasladó a instalaciones policiales para que instauraran la denuncia.

Ante esta amenaza de la disidencia Dagoberto Ramos, unidades de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, mantienen activos puestos de control en la vía que comunica los municipios de Florida en el Valle del Cauca y Miranda en el norte del Cauca.