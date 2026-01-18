No hay mañana para Tigres de Cartagena

Por Freddy Jinete Daza

Luis Palacios tuvo una salida de impacto, Amaury Tamayo cargó con el revés, Carlos Martínez lideró la ofensiva y Caimanes de Barranquilla derrotó 8 carreras por 1 a Tigres de Cartagena.

Una noche después de ser blanqueados (12 por 0), los campeones sacaron a relucir su artillería pegando 17 imparables (3 dobles/1 triple), para colocar la Serie Final 3-1 a su favor.

Hoy en el legendario “Once de Noviembre” de Cartagena, Caimanes de Barranquilla tiene la posibilidad de llevarse el título de la temporada 2025-2026 en el béisbol profesional colombiano.

Tigres de Cartagena se enfrenta a un juego de eliminación, para segur seguir con vida y provocar un sexto juego, el martes 20 de enero en Barranquilla, está obligado a llevarse la victoria.

La afición de Cartagena ratificó una vez más ser la primera en el territorio nacional, por segundo día consecutivo se registró un lleno hasta las banderas en el emblemático escenario.

Caimanes 8 Tigres 1…

El zurdo venezolano Luis Palacios tuvo la mejor apertura en Colombia lanzando 5.2 entradas, no permitió carreras, admitió 1 imparable, regaló 1 boleto, recetó 2 ponches, utilizó 72 picheos (43 strikes).

Luis Palacios hizo gala de su repertorio con control y localización de sus picheos, el primer imparable lo permitió en el sexto capítulo, cuando Tito Polo le pescó un buen lanzamiento.

Los relevistas cumplieron con el trabajo; Jhon Romero (0.1) entradas, Emerson Martínez (1.1), permitió la única rayita, Ezequiel Zabaleta (1.0) y remató Elkin Alcalá (1.0) episodio.

El abridor cubano Amaury Tamayo cargó con el revés trabajando 4.2 episodios, permitió 3 carreras (3 limpias), admitió 9 imparables, no regaló boletos, recetó 4 ponches, utilizó 82 picheos (53 strikes).

Luego desfilaron por la lomita; Randy Cuentas (0.1) entrada, Álvaro Seijas (2.2) y Ronald Ramírez terminó el duelo lanzando 1.1 entradas, permitiendo la octava carrera de Caimanes.

Las carreras…

Caimanes atacó temprano, Carlos Arroyo abrió el juego con doblete al jardín derecho, anotó luego del imparable de Juniel Querecuto al medio, para dejar el juego (1 por 0).

Los visitantes aumentaron la cuenta en el quinto episodio (4 por 0), Carlos Martínez pegó triple al jardín central remolcando a Juan Fernández y Dilson Herrera.

Tigres descontó en el séptimo episodio (4 por 1), Jorge Burgos ligó doblete al prado izquierdo remolcando a Ronaldo Hernández, quien se había embasado por sencillo al jardín derecho.

Los de casa llenaron las almohadillas en el “Inning de la Suerte”, pero Tito Polo se ponchó ante envíos del relevista Emerson Martínez, en la única oportunidad que tuvieron para empatar el juego.

Caimanes liquidó el duelo con racimo de 4 carreras en el octavo capítulo para la definitiva pizarra (8 por 1), al combinar 4 incogibles (2 dobles) y bateador golpeado (HPB).

Pisaron la goma para sentenciar el juego en el octavo; Carlos Martínez (h27), Jesús Marriaga (h28), Francisco Acuña (recibió pelotazo) y Juniel Querecuto (h7).

La ofensiva…

Por Caimanes; Carlos Martínez, de 5-4, 1 doble, 1 triple, 2 anotadas, 1 carrera impulsada. Dilson Herrera, de 5-3, 1 anotada, 1 impulsada. Carlos Arroyo, de 5-2, 1 doble, 1 anotada.

Juniel Querecuto, de 5-2, 1 doble, 1 anotada, 2 carreras impulsadas. Juan Fernández, de 4-2, 1 anotada. Jesús Marriaga, de 5-2, 1 anotada, 2 carreras remolcadas y Francisco Acuña, de 3-1, 1 HPB, 1 anotada.

Tigres conectó 4 imparables después del sexto episodio, Tito Polo, de 3-1. Jorge Burgos, de 3-1, 1 doble, 1 carrera impulsada. Ronaldo Hernández, de 4-1, 1 anotada y Gio Urshela, de 3-1.

Hoy el quinto juego…

Estadio “Once de Noviembre” de Cartagena…

Serie 3-1 Caimanes de Barranquilla…

7: 00 PM Caimanes (B) vs Tigres (C)…