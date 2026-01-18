Mis Preguntas con Roberto Pombo: ¿En qué momento el celular se convirtió en una adicción?
Escuche este nuevo episodio de Mis Preguntas, Roberto Pombo se pregunta: ¿En qué momento el celular dejó de ser una herramienta y se convirtió en una adicción?
Se calcula que cerca del 48% de la población mundial sufre de adicción al celular. En un mundo donde los teléfonos inteligentes se convirtieron en una necesidad, la situación no parece mejorar.
¿Los celulares van a ser reemplazados por otros dispositivos?
Para este capítulo hablamos con Carolina Gamboa de Ghiretti, entrenadora de transformación conductual; con Rocío López, docente investigadora de la Universidad Javeriana; con el profesor Kemel Ghotme, neurocirujano pediatra e investigador en neurociencias de la Universidad de La Sabana; con Andrea Lafaurie, docente investigadora del departamento de Educación de la Universidad del Norte; y con Santiago Pinzón, vicepresidente de transformación digital de la ANDI.
Escuche este capítulo completo a continuación:
