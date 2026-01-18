Menor de 16 años murió ahogado en el río Gualí, norte del Tolima

Tolima

Como Juan Pablo Toro, de 16 años, fue identificado el adolescente que murió ahogado luego de ser arrastrado por la corriente del río Gualí, en la vereda El Carriaño del municipio de Mariquita, norte del Tolima.

De acuerdo con la Alcaldía Municipal, tras más de 24 horas de búsqueda ininterrumpida por parte de los organismos de socorro, fue hallado el cuerpo sin vida del menor, quien había sido reportado como desaparecido mientras realizaba actividades recreativas.

“Luego de un operativo de búsqueda en dos frentes, con apoyo del Cuerpo de Salvamento Acuático de la Defensa Civil, se logró la recuperación e identificación del cuerpo en el río Gualí, en una zona de difícil acceso”, informó la administración municipal.

La entidad también envió un mensaje de solidaridad a los familiares del menor fallecido. “Expresamos nuestro profundo sentimiento de solidaridad y condolencias a la familia, amigos y seres queridos del joven, acompañándolos con respeto en este difícil momento”, indicó.

A propósito, el mayor Luis Fernando Vélez, comandante de la Defensa Civil en el Tolima, reiteró la recomendación de evitar actividades recreativas en los afluentes del departamento, especialmente en los ríos Magdalena, Gualí y Saldaña.

“Es necesario evitar el uso recreativo en los cauces principales. Estos ríos no son aptos para bañistas, ya que presentan fuertes corrientes de fondo. Aunque la superficie parezca en calma, en profundidad el agua ejerce una fuerza capaz de arrastrar incluso a nadadores expertos. Además, se forman remolinos y zonas de succión debido a la profundidad y la topografía del lecho; estos fenómenos no son visibles y pueden atrapar objetos y personas”, explicó Vélez.