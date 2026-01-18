Las historias de Westeros continúan con “El Caballero de los Siete Reinos”

HBO MAX presenta el 18 de enero su más reciente serie, “El Caballero de los Siete Reinos” una serie dramática que invita a descubrir Westeros desde una era distinta: una tierra de torneos, praderas abiertas y senderos recorridos por quienes aún creen en el honor. Escrita y producida por George R. R. Martin e Ira Parker, la serie está protagonizada por Peter Claffey como Ser Duncan, el Alto, y Dexter Sol Ansell como Egg, dos almas en movimiento en una era donde la nobleza no siempre nace del apellido.

Del universo de “Juego de Tronos” tenemos a Duncan, un caballero sin tierras ni estandarte, que duerme bajo el cielo abierto y forja su destino con una espada en mano. Su mayor ambición es simple y peligrosa: demostrar que puede ser un verdadero caballero enfrentándose a rivales mucho más preparados, armados y experimentados que él. No tiene nada que perder… salvo la fe en sí mismo.

A su lado viaja Egg, un escudero pequeño y decidido que sueña con la emoción de los torneos y con probar que también tiene el carácter necesario para sobrevivir en ese mundo. Al ver en Dunk la imagen de lo que un caballero debería ser, Egg decide seguirlo, convencido de que la grandeza no siempre viene en la forma esperada. Estas dos figuras improbables recorren Westeros en una era marcada por los torneos, el honor y la valentía.

El viaje comienza el 18 de enero en HBO MAX, con “El Caballero De Los Siete Reinos”: Un Relato Forjado Entre Honor, Valentía Y Destino. Porque toda leyenda empieza con un deseo… y el valor de intentar cumplirlo.