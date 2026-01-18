Incendio en una discoteca de Ibagué dejó cuatro personas afectadas

Ibagué

Momentos de pánico se vivieron la noche del sábado 17 de enero en la calle 83 con avenida Mirolindo en Ibagué, donde un incendio consumió parte de la discoteca Mega Rumba, ubicada en este reconocido sector de la ciudad.

Las versiones preliminares indican que un cortocircuito, al parecer originado por un cartel luminoso, provocó el incendio que rápidamente se propagó por la fachada del establecimiento, el cual a esa hora contaba con clientes en su interior.

“Afortunadamente se logró controlar. La presencia de las máquinas de tres estaciones fue muy oportuna y permitió contener el incendio a tiempo. Cuatro personas resultaron afectadas por inhalación de humo y fueron trasladadas en ambulancias a centros asistenciales”, indicó Félix Salgado, director de Gestión del Riesgo de Ibagué.

Los Bomberos Oficiales y Voluntarios de Ibagué también destacaron la rápida reacción de los administradores de la discoteca, quienes evitaron que las llamas se propagaran a establecimientos vecinos, lo que pudo haber ocasionado una emergencia de mayor magnitud.

Este fue el segundo incendio registrado en Ibagué en menos de 24 horas. En la mañana del mismo sábado se presentó otra conflagración en el sector de la calle 16, entre carreras Tercera y Cuarta. Se trató de un incendio estructural en una piñatería de la zona.

“Al lugar llegaron nueve unidades bomberiles y cuatro máquinas extintoras, que se encargaron de atender el incidente, el cual terminó afectando el establecimiento dedicado a labores de piñatería y decoración. Además, resultó afectado otro local dedicado al bingo, sobre la carrera Tercera”, explicó Jean Pineda, director de Bomberos.

En la operación se utilizaron más de 3.000 galones de agua, lo que permitió extinguir la conflagración de manera oportuna y evitar que las llamas se extendieran a otras infraestructuras en la zona céntrica de Ibagué. Por fortuna, no se registraron personas lesionadas.