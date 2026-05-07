Vaticano y EE. UU. piden trabajar “sin descanso” por la paz mundial

El Vaticano aseguró que durante la reunión entre el papa León XIV y Marco Rubio se destacó la necesidad de impulsar esfuerzos permanentes para alcanzar la paz y mantener la cooperación bilateral.

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La Santa Sede y Estados Unidos discutieron este jueves sobre “la necesidad de trabajar incansablemente en favor de la paz” durante la visita del secretario de Estado Marco Rubio este jueves, informó el Vaticano.

En sus conversaciones con Rubio, el papa León XIV y el número dos del Vaticano, el secretario de Estado Pietro Parolin, expresaron “el compromiso común de mantener buenas relaciones bilaterales entre la Santa Sede y Estados Unidos”, señala un comunicado del Vaticano, pese a la reciente arremetida del presidente Donald Trump contra el sumo pontífice.

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