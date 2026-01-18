History comienza el 2026 con el estreno de “Historias Arriesgadas con Henry Winkler”

Desde el 18 de enero, el canal Hystory presenta la serie de no ficción producida y conducida por el actor ganador del premio Emmy Henry Winkler (“Barry”, “Happy Days”), “Historias Arriesgadas con Henry Winkler”, una producción que muestra, con humor y asombro, cómo la humanidad avanzó a costa de actividades, prácticas y productos que ponían la vida en juego cada día. Esta producción de ocho episodios, ágil y cargada de nostalgia llevará a los espectadores por un recorrido electrizante desde el siglo XIX al XXI, descubriendo los pasatiempos y costumbres más temerarios que hoy resultarían impensables, pero que alguna vez formaron parte de la vida cotidiana en el mundo.

En cada episodio de una hora, Winkler se sumerge en las actividades sin supervisión y a menudo peligrosas del pasado, revelando cosas que la gente hacía por diversión, por dinero o incluso por aburrimiento, y que resultarían difíciles de concebir en la actualidad. Desde médicos que recetaban cigarrillos y gaseosas mezcladas con cocaína y litio, pasando por juguetes científicos que incluían uranio real, la venta libre de heroína como jarabe para la tos y tónicos radiactivos promocionados como bebidas energéticas, hasta parques de diversiones con atracciones diseñadas sin controles de seguridad, electrodomésticos que podían intoxicar a una familia entera y espectáculos donde acróbatas y pilotos desafiaban la muerte sin protección alguna.

El recorrido también se detiene en los primeros años de la aviación comercial, cuando se permitía fumar libremente a bordo y las aerolíneas incluso ofrecían cigarrillos a los pasajeros. A esto se suman el explosivo cóctel de cafeína y alcohol que se volvió sinónimo de “blackout en una lata”, junto con deportes y oficios altamente riesgosos, todos ejemplos de productos y prácticas que durante décadas fueron moneda corriente.

“Trabajar con History no solo ha sido una experiencia divertida, sino que además lo encontré sumamente interesante”, dijo Winkler. “Estoy entusiasmado por compartir con el público el costado más poco convencional de la historia estadounidense, cuando las cosas eran aún más extrañas que hoy. Esta es una serie llena de momentos icónicos y desafíos de vida o muerte, y no podría estar más feliz de invitar a los espectadores a acompañarme en este viaje salvaje”.

A lo largo de la serie, Henry Winkler se apoya en un equipo amplio y diverso de especialistas como historiadores, científicos, periodistas, divulgadores y figuras de la cultura popular, que ayudan a explicar por qué estos fenómenos, tan arraigados en la vida cotidiana estadounidense, fueron posibles.

En su primer episodio, “Historias Arriesgadas con Henry Winkler” expone una serie de prácticas cotidianas que hoy resultarían impensables: desde catálogos que permitían comprar dinamita por correo y la fiebre estadounidense por adquirir monos ardilla enviados en cajas sin instrucciones, hasta el auge del celuloide, un material tan inflamable que convirtió peines y accesorios en auténticas bombas domésticas. Se podrá ver a Fonzie de “Happy Days” conduciendo este episodio desde el domingo 18 de enero por History.